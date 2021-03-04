معين عبدالملك يطلع على مختلف المستجدات في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، خلال اتصال هاتفي، اليوم، على مختلف المستجدات العسكرية والأمنية والتنموية في المحافظة، بما في ذلك استمرار التصعيد الإرهابي للمليشيات الحوثية الانقلابية ضد المدنيين والنازحين وتعامل السلطة المحلية مع الجوانب الإنسانية.



وأشاد رئيس الوزراء بالدور الفاعل للسلطة المحلية بمحافظة مأرب في العمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية للنازحين الذين حولتهم المليشيات الحوثية الى هدف لاجرامها وارهابها.. مطالبا المنظمات الإنسانية الدولية بدعم جهود السلطة المحلية والضغط مع المجتمع الدولي على مليشيات الحوثي لوقف ارهابها واعتداءاتها ضد المدنيين والنازحين في مارب.

ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى أن الموقف الدولي المتراخي في التعامل مع مليشيا الحوثي يدفعها لتحدي جهود إحلال السلام ويشجعها على ممارسة المزيد من جرائمها وإيغالها في دماء اليمنيين ومضاعفتها للأعمال المهددة لأمن اليمن وجيرانه ومحيطه الاقليمي والعالمي.. منوها بما يسطره المقاتلين الاشاوس من ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في مختلف ميادين العزة والشرف وهم يذودون بشجاعة عن أرض اليمن ومكتسباته في وجه عصابة كهنوتية إجرامية، معربا عن تقديره للدعم الأخوي الصادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب الى شرح مفصل عن مجمل الاوضاع في المحافظة على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها الوضع الميداني في جبهات القتال وما يسطره ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل باسناد من تحالف دعم الشرعية من معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.. مؤكداً بأن مأرب برجالها وأبطال جيشها البواسل سيظلون قلعة شامخة في وجه أطماع الانقلابيين ومحاولتهم إعادة اليمن إلى الوراء.

وتطرق محافظ مارب الى الأوضاع الخدمية والتنموية وما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود للتعامل مع زيادة اعداد النازحين جراء القصف العشوائي لمليشيات الحوثي على الاحياء السكنية واستهداف المدنيين.. معربا عن تقديره الكبير للتفاعل الشعبي لدعم صمود مأرب من مختلف المحافظات، والذي يؤكد واحدية المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري المدعوم إيرانيا.