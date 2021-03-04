وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان يلتقي رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عبدالرحمن إسماعيل، الأوضاع الإنسانية في مأرب، ودور الصليب الأحمر الدولي في تقديم المساعدات ونقل جثث القتلى في كل المناطق التي تشهد نزاع مسلح .



وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل اللجنة الحكومية لقضايا القانون الدولي الانساني ، وتأهيل وبناء القدرات للكوادر اليمنية المدنية والعسكرية في هذا المجال.

وفي اللقاء، أشاد عرمان، بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الصليب الأحمر الدولي في اليمن من خلال تقديم المساعدات الانسانية ، وتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة الى تخفيف معاناة اليمنيين .. مستعرضاً معاناة اليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي بإنقلابها على الحكومة في 2014 وقضايا المختطفين والمخفيين قسرا القابعين في سجون مليشيا الحوثي .

واشار إلى أن ما وصل للوزارة من المعلومات من الأشخاص المفرج عنهم تؤكد تعرض السجناء لتعذيب والاغتصاب للنساء والأطفال .. داعياً بهذا الصدد الصليب الأحمر إلى زيارة هؤلاء السجناء والاطلاع على أوضاعهم الإنسانية وتطمين أهاليهم عليهم والسماح لهم بزيارتهم .

بدوره، اكد نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن اللجنة تسعى الى تطوير التعاون المشترك مع الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة بما يخص ملفات السجون وبناء القدرات لاسيما في هذه الظروف التي تعيشها اليمن .

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشراكة والتعاون الدولي نبيل عبد الحفيظ ، وقائد قسم الحماية باللجنة فرانشيسكا براميلا، ومسؤوله قسم التواصل والاعلام سهير زكوت.