تنفيذ مشاريع مياه بتمويل محلي وسعودي في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تجري في محافظة المهرة، حاليا، تنفيذ مشاريع في قطاع المياه بتمويل من قيادة السلطة المحلية في المهرة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



واطّلع وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم العبودي، اليوم، على سير العمل الجاري في تنفيذ مشروع خطوط التغذية وشبكة توزيع المياه في جول ومنطقة محيفيف في مدينة الغيضة، بتمويل من السلطة المحلية في المهرة.

واستمع الوكيل العبودي، من نائب مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي للشؤون الفنية في المهرة المهندس طارق الكندي إلى شرح حول المشروع، وما تم إنجازه من الحفريات ومد الخط الرئيسي الخاص بتوزيع المياه لمنازل المواطنين.

وأكد إيلاء قيادة السلطة المحلية في المهرة اهتمام خاص بمشاريع المياه لتوفيرها للمواطنين ومساندة جهود قيادة مؤسسة المياه لضمان استمرارية تقديم خدمة المياه لتصل إلى أحياء ومناطق مدينة الغيضة والمديريات الأخرى .. مشيدا بجهود قيادة وكافة منتسبي مؤسسة المياه في المهرة.

وعلى صعيد متصل، قام مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة ومكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، بتسليم 6 مواقع مشاريع آبار مياه تم حفرها بنجاح، لشركة مقاولات مختصة من أجل استكمال تنفيذ مكونات المشاريع التي تشمل خزان خرساني معلق ووحدة ضخ متكاملة بالطاقة الشمسية.

وأوضح مدير عام مكتب مياه الريف في المهرة يوسف بن محيسن، أن آبار المياه الستة موزعة على مناطق (حولن، وارحزين، وفوجئت، ورأس ضحية، والسهب والرحاب) الواقعة في مديريات الغيضة وشحن ومنعر، وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود تعزيز البنية التحتية لقطاع مياه الريف في المهرة بتمويل من البرنامج السعودي، وحظي ذلك بترحيب وتقدير الأهالي المستفيدين من مشاريع المياه.