وزير الداخلية يدشن الحملة الإعلامية الأمنية لدعم صمود مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت وزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء، الحملة الإعلامية الأمنية لدعم صمود مأرب.

وقال وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لدعم جبهة صمود مأرب، اللواء الركن ابراهيم حيدان "إن الحملة جاءت تزامناً مع الهجوم، الذي تشنه مليشيات الحوثي الانقلابية على مأرب وقصفها للمدنيين وسقوط عدد من الضحايا".

وبحسب "سبتمبر نت"، فقد أوضح اللواء حيدان: "أن اللجنة تم تشكيلها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لردع وصد الهجمات الوحشية، التي تقوم بها تلك المليشيات الإجرامية الإيرانية، وأن اللجنة قد قامت بتسيير قافلات إغاثة لكل من مأرب والضالع والحديدة وكل الجبهات المشتعلة مع مليشيات الحوثي".

وأشار وزير الداخلية، إلى أن اللجنة فتحت حساباً بنكياً لاستقبال التبرعات ونشرت أرقام تلك الحسابات.. داعياً الجميع للتفاعل مع تلك المبادرات التي من شانها تلاحم أبناء الشعب مع الحكومة لاستعادة الدولة والنظام ودحر المليشيات الخارجة عن القانون وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.. منوها بموقف جميع المواطنين والتجار للمشاركة للذود عن حياض الجمهورية.

كما دعا وزير الداخلية، شيوخ القبائل وأبناء المغرر بهم إلى عدم الزج بأبنائهم في محرقة يسوقها إليهم الحوثي.. مطالباً جميع المواطنين الالتفاف مع الجيش الوطني في مواجهة المليشيات الانقلابية.

من جانبه أوضح مدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد عبدالقوي باعش، أن الحملة تهدف إلى دعم صمود مأرب وكل جبهات القتال المشتعلة ضد المليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشار إلى ان الوزارة سخرت كل إمكانياتها المادية والمعنوية للوقوف ضد المليشيات واستعادة الدولة والنظام والقانون وتثبيت الأمن والاستقرار.

