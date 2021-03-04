شكرا لبحثكم عن خبر وزير التربية والتعليم يناقش آليات عمل وحدة إدارة البرامج بالوزارة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ خاص

ترأس وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لوحدة إدارة البرامج بالوزارة، ناقش خلالها آلية عملها مع مبادرة الشراكة العالمية للتعليم والاحتياجات اللازمة للقيام بمهامها.

وخلال الاجتماع الذي ضم مدير وحدة إدارة البرامج الدكتور تميم عبد الرقيب وفريق العمل بالوحدة، أكد الوزير العكبري حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشراكة العالمية للتعليم والوزارة لتطوير القطاع التعليمي، مشددا على أهمية العمل مع كافة المانحين وفق أسس ومعايير تكفل حقوق وزارة التربية والتعليم.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته وحدة إدارة البرامج خلال المرحلة السابقة، في تعزيز العلاقة مع مبادرة الشراكة العالمية للتعليم من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع في التعليم بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هذه العلاقة يجب أن تستمر في إطار ترتيب استكمال البناء الهيكلي والقانوني للوحدة، منوها إلى أن الشفافية والمتابعة الدقيقة لجميع المشاريع المنفذة ويجب أن تكون هذه المشاريع وفق الاحتياج المقدم من الوزارة.

واستعرض في الاجتماع المهام والأنشطة التي تقوم بها الوحدة، والبرامج التي تديرها الوحدة في مبادرة الشراكة العالمية للتعليم، والتي وصلت إلى سبعة برامج بقيمة بلغت 31.1 مليون دولار في المناطق المحررة والتي أنجز منها 78% خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري خاصة في ظروف الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا ""COVID-19 إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل وحدة البرامج، والمقترحات اللازمة لمعالجتها.

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