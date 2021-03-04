شكرا لبحثكم عن خبر وكيل وزارة الزراعة وممثلي الفاو يتفقدان العمل بمصنع أشباك الجابيون بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

قام وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع التخطيط الزراعي المهندس علي جنيد، بمعية ممثلين عن منظمة الفاو، اليوم الخميس، بتفقد العمل بمصنع الأشباك والمعدات الزراعية (الجابيون) بالعاصمة عدن، وكان في استقبالهم مدير عام مؤسسة الخدمات الزراعية م. نصر عبده ثابت، ومدير المصنع م. علي قحطان قاسم.

وخلال الزيارة استمعا الوكيل جنيد وممثلي منظمة الفاو، من إدارة المصنع إلى شرح مفصل عن أوضاع المصنع والعمل فيه، حيث يتعرض لصعوبات جمة في طريق استمرار عملية الإنتاج، نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا جراء الحرب وصعوبة استيراد المواد الخام بالطرق المعتادة سابقاً.

هذا وقام الوكيل وممثلي الفاو بمعية الإدارة بتفقد أقسام وورش المصنع، معربين عن ارتياحهم لما لمسوه من روح إيجابية لدى إدارة المصنع والعاملين فيه.