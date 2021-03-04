شكرا لبحثكم عن خبر السعودية : عقوبة قاسية وغرامة خمسة وعشرون مليون ريال لمن يقوم بهذا الاتصال الهاتفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»،عن أبرز المخالفات لأنظمة ولوائح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. مشيرة إلى أن العقوبة غرامات تبدأ بـ1 ريال وتصل في حدها الأقصى إلى 25000000 ريال. وحسب “الوطن” وضعت المنصة على رأس قائمة المخالفات، «إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة أو له طابع تهديدي». وتشمل أبرز المخالفات” حيازة أي جهاز اتصالات غير مرخص باستخدامه من الهيئة واستخدام أي تردد دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتعريض سلامة وسائط النقل المختلفة أو ركابها للخطر والإعلان عن تعريفة أسعار أو عروض بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة والتقاط أي مكالمة هاتفية أو معلومة منقولة خلال شبكات الاتصالات العامة”. بالإضافة لاستيراد أجهزة أو معدات اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تسويقها أو استعمالها.

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