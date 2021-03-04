معين عبدالملك يطمأن على سلامة قائد قوات الدعم والاسناد وأركان حربها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أطمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على سلامة قائد قوات الدعم والاسناد العميد محسن الوالي وأركان حربها العميد نبيل المشوشي، عقب التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدفهما اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.



وعبر رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مع الوالي والمشوشي، عن ادانته الشديدة لهذا الهجوم الغادر الذي أقدمت عليه عناصر إرهابية خارجة عن النظام والقانون.. شاكرا الله على سلامتهما ومقدما خالص التعازي لمن استشهدوا في هذا الهجوم الإرهابي وتمنياته للشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، باجراء تحقيق فوري لمعرفة ملابسات هذا الهجوم الإرهابي .. مؤكدا ان غايات من يقف ورائه لن تتحقق، وسيكون مصيرها الفشل كما حدث في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي.

بدورهما عبر قائد الوية الدعم والاسناد وأركان حربها، عن تقديرهما لهذه المشاعر من رئيس الوزراء.. واشارا الى ان هذه الاعمال لن تثني قوات الدعم والاسناد عن مواصلة مسؤولياتها في الدفاع عن عدن وملاحقة العناصر الإرهابية الإجرامية واجتثاثها.