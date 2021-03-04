مفتاح يناقش مع منظمة أطباء بلا حدود تدخلاتها لدعم القطاع الصحي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب، الدكتور عبد ربه مفتاح، اليوم، مع نائبة رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في اليمن كارلا ميلكي، تدخلات المنظمة لدعم القطاع الصحي في المحافظة.



وخلال اللقاء الذي حضرته منسقة منظمة أطباء بلا حدود الهولندية فيرونيكا سيلفيتورا، استعرض الوكيل مفتاح وضع القطاع الصحي في محافظة مأرب وما يعانيه من صعوبات وتحديات كبيرة في سبيل استمرار تقديم خدماته الطبية الأساسية لأكثر من اثنين مليون وثلاثمائة ألف نازح بالإضافة إلى المجتمع المضيف في المحافظة .. مشيداً بجهود منظمة أطباء بلا حدود وبتدخلاتها الإنسانية الملموسة في دعم القطاع الصحي باليمن خلال السنوات الماضية .

واشار مفتاح إلى ضرورة أن تضاعف المنظمات المعنية بالصحة جهودها وتكثف حجم تدخلاتها لدعم القطاع الصحي في محافظة مأرب في ظل ما تتعرض له المحافظة من عدوان همجي متواصل تشنه المليشيات الحوثي الإرهابية على عدة مديريات في المحافظة متسببة بنزوح جماعي لآلاف الأسر ممن استهدفت المليشيات الانقلابية مناطقهم ومخيماتهم وخاصة في المديريات الغربية والشمالية في المحافظة .

من جانبها أوضحت رئيس وفد منظمة أطباء بلا حدود أن زيارتها لمحافظة مأرب تهدف للاطلاع عن كثب على وضع القطاع الصحي في المحافظة في ظل هذه الظروف الإنسانية الحرجة التي تمر بها المحافظة نتيجة التصعيد العسكري الأخير للحوثيين في بعض المديريات وما يرافقه من استهداف للمدنيين ولمخيمات وتجمعات النازحين في تلك المديريات.. مؤكدة اهتمام ومتابعة منظمة أطباء بلاحدود لمستجدات الوضع الإنساني في المحافظة وما يعانيه آلاف النازحين الجدد ممن تعرضوا للنزوح المتكرر بسبب استهداف مخيماتهم وأماكن تجمعاتهم في مديريتي رغوان وصرواح مؤخرا وإستعدادها لدعم وتشغيل أحد المرافق الصحية في المحافظة وإمداده بالطواقم الطبية والأدوية والمعدات الطبية اللازمة لتشغيله وذلك بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .