شكرا لبحثكم عن خبر معلم يمني يكتب اختبارا بدون نقاط.. وهكذا تفاعل الطلاب مع المعلم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في بادرة تعد ألاولى من نوعها بهضبة دوعن ،قام احد معلمي التربية الاسلامية للصف السابع اساسي بكتابة اختبار شهري لطلابه بدون نقاط ليعود بهم لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم.

واكد الاستاذ سالم ان كل الطلاب بداخل الصف ،شعروا بارتياح عجيب وفرحة عارمة ، مؤكدا ان الجميع قرأ الاختبار بكل سهولة ويسر وبدون معوقات.

وأعرب مدرس التربية الإسلامية ،بأن الفكرة جاءته وهو يكتب الاختبار وأعتبرها الأولى من نوعها ربما على مستوى الجمهورية.

وقال أحد الطلاب للأستاذ سالم بأنه لن ينسى هذا الاختبار طوال حياته ،لأنه ذكره بالعصر الذهبي وبعصر كتابة أول نسخة من القرآن الكريم بدون نقاط.

وقال الأستاذ سالم باراس بأن هذه الفكرة تزرع في عقول الطلاب جهود العلماء الذين وضعوا النقاط فيما بعد ليسهل القراءة والكتابة.

واوضح الأستاذ سالم بأن الاختبار فقط على السبورة بدون نقاط ولكن الحل كما تعودوا في كل الاختبارات السابقة.