شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يتوعد سكان تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توعد سليم المغلس القيادي بمليشيا الحوثي سكان محافظة تعز بالحرب والدمار والبكاء والنحيب. جاء ذلك تعليقا على الاشتباكات التي خاضها الجيش ضد مليشيا الحوثي في عدة جبهات بالمحافظة. وقال سليم المغلس إن الجيش الحوثي ولجانه الشعبية بالمرصاد لكل سكان تعز الذين وصفهم بالارتزاق والعمالة. ويعمل سليم المغلس محافظا لتعز عينته مليشيا الحوثي للعمل من الحوبان ضد السكان. وشنت مليشيا الحوثي أمس الأربعاء قصفا على حي مستشفى الثورة وسط المدينة المكتظ بالسكان، كما قصفت في وقت مبكر من فجر الأربعاء عشوائيا مبان سكنية أخرى في وسط المدينة وشرقها.

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