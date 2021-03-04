شكرا لبحثكم عن خبر الوزير نايف البكري يدين العملية الإرهابية التي استهدفت قيادات الحزام الأمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أدان معالي وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الخميس، العملية الإرهابية التي استهدفت قيادات الحزام الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأدت إلى استشهاد عدد من الجنود وإصابة أخرين.
وقال البكري، في تدوينه على حائطه بتويتر، " ندين ونستنكر بأشد العبارات محاولة اغتيال قائد الحزام الأمني العميد محسن الوالي، وقائد اللواء الثالث دعم وإسناد العميد نبيل المشوشي".
وتابع،" لقد كانت عناية الله أقرب إليهما من أعداء الحياة وأعداء الأمن والاستقرار في عدن".
ودعا، "الأجهزة الأمنية إلى تتبع المجرمين ومعرفة الجناة ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".
وأشار، إلى إن عدن ستبقى شامخة رغم الإحن وما يحاك ضدها من قوى التطرف الإرهاب.
وترحم على شهداء العمل الإجرامي هذا متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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