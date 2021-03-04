وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تدخلاته تماشيا مع الأولويات العاجلة للحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بمشاركة رفيعة المستوى من عميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، توجيه تدخلات البنك الدولي بما يتماشى مع الأولويات العاجلة للحكومة.



وتطرق اللقاء أيضا، إلى إمكانية زيادة الدعم والتخصيص بمشاريع المحفظة القادمة في المشاريع النوعية التي من شأنها إحداث توازن بين التدخل الطارئ والاجتماعي من جهة ومشاريع التعافي والتنمية من جهة أخرى، للمساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية.

وأشاد الوزير باذيب، بدعم البنك الدولي لمحفظة البنك في اليمن .. مؤكدا ثقة اليمن وتطلعه لمزيد من الدعم الإستراتيجي من قِبل مجموعة البنك الدولي .. داعيا البنك لإعادة افتتاح مكتب مجموعة البنك الدولي في عدن .. مؤكدا استمرار دعم مجموعة البنك الدولي لليمن مستمر في إحداث أثر بالتغلب على تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، والتي أدت إلى سلسلة من الأزمات المتعاقبة وخاصة أزمات المشتقات النفطية والسيولة وسعر الصرف والتعقيدات التي أوجدتها جماعة الحوثي الانقلابية والتي تشكل عائقا أمام تقدم العمل التنموي والإنساني.

وجدد التأكيد على تطلع الحكومة لإستمرارية البنك في المساهمة بتجاوز آثار جائحة كوفيد-19 الاقتصادية والمجتمعية، والإستجابة طويلة المدى عبر التدخل في عدد من القطاعات أهمها قطاع المياه والصرف الصحي للمساهمة في توفير الخدمات الأساسية وتحسين الوضع الصحي المتدهور في اليمن من خلال الحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك قطاع النقل لتسهيل توزيع المواد الإغاثية والطبية وتقليل تكلفة نقلها وتعزيز عملية الاستجابة للأمن الغذائي عبر مشروع ربط طريق شريان الحياة، وكذا تخصيص دعم إضافي لإعادة تأهيل الموانئ البحرية أهمها مينائي عدن والمكلا للمساهمة في تجاوز الضغوطات على حركة الموانئ وتقليل التكاليف على شركات الشحن، وبالتالي جعل الغذاء متوفرا في متناول كافة اليمنيين، وكذا المساهمة في تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية المتاحة عبر عدن والمكلا.

ونوه وزير التخطيط بجهود البنك في حشد الموارد لمشروع الأمن الغذائي ودعم قطاع الزراعة، وكذلك بعض التدخلات الطفيفة في مجال الأسماك .. مشيرا إلى تطلع الحكومة للإهتمام بشكل خاص بتقديم تدخلات مستقلة ونوعية في القطاع السمكي وإيجاد تدخلات مستدامة وشاملة تمس تعافي البنية التحتية لقطاعي الزراعة والأسماك وتتناسق مع التمويل الذي تم حشده .. مشددا على أهمية دعم البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن للحفاظ على استقرار العملة وتوحيد السياسة النقدية، كونه الجهة المصرفية الوحيدة في اليمن التي تم تقييمها وتتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي، وذلك عبر توحيد قنوات تحويل المساعدات وإجراء عمليات المصارفة عبر البنك المركزي اليمني، لأهمية تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة.

حضر اللقاء من الجانب اليمني رئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس شعيب الصغير، المديرة الإقليمي للبنك الدولي في اليمن ومصر وجيبوتي مارينا ويس، وكبير مستشاري المدير التنفيذي للبنك الدولي جيهان عبدالغفار، والمدير القُطري لمكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ميلر وعدد من خبراء البنك الدولي.