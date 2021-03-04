لقاء تشاوري بعدن يناقش تمكين المرأة وسبل دعمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نظم قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة، اليوم، لقاء تشاوريا، لمناقشة آليات تمكين المرأة وسبل دعمها وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.



وخلال اللقاء أكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة، لقطاع المرأة نادية الأخرم، على أهمية اللقاء لمناقشة مهام كل دوائر المرأة في الوزارات، لتوحيد الجهود والانشطة والمشاريع المستقبلية التي تخص المرأة والتخفيف من معاناتها، خصوصًا في ظل ظروف الحرب.

وخرج اللقاء الذي شاركت فيه ممثلات عن الوزارات الحكومية بعددٍ من التوصيات أبرزها المطالبة باشراك المرأة في صناعة القرار، وتفعيل دورها على كافة الأصعدة، ومساعدة النساء في ظروف الحرب، عبر دعم مشاريعهن الصغيرة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الإعلام ليزا الحسني، ورئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة الوحش، ورئيس مركز المرأة بجامعة عدن الدكتورة هدى علوي، وعدد كبير من مدراء عموم تنمية المرأة في الوزارات.