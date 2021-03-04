شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 30 حوثياً بنيران الجيش الوطني في جبهة المشجح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 30 من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية اليوم مصرعهم في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة المشجح غرب محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني كسروا هجوماً انتحارياً شنته مليشيا الحوثي اليوم على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع ما لا يقل عن 30 عنصراً من المليشيا وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى من العناصر المهاجمة بالفرار.

وأشار الى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات متفرقة للمليشيا في الجبهة، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، مؤكداً أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.