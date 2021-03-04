أبين تسيّر أول قافلة تموينية لدعم وإغاثة مأرب في التصدي للانقلابيين الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سيّر أبناء محافظة أبين بقيادة المحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، اليوم، أول قافلة تموينية لدعم وإغاثة أبناء محافظة مأرب والمقاتلين الأبطال المرابطين في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران والنازحين المتضررين من جرائم الحوثيين.



وكان في وداع القافلة التموينية التي يرافقها وكيل محافظة أبين عبدالعزيز الحمزة، محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، ومدير أمن أبين العميد أبو مشعل الكازمي وعدد من قيادات السلطة المحلية والمؤسستين الأمنية والعسكرية في أبين.

وقال محافظ أبين، انطلقت اليوم أول قافلة تموينية من أبناء أبين بقيادة السلطة المحلية والمؤسستين الأمنية والعسكرية والمؤسسة الاقتصادية لدعم وإغاثة اخوانهم ورجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل في مأرب التحدي والصمود، وذلك بموجب توجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك.

وأكد اللواء حسين، أن معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين، والدفاع عنها واجب وطني على كل أبناء اليمن لحماية الجمهورية واستعادة الدولة، كما أكد مدى أهمية وتأثير جبهة مأرب بالنسبة لمحافظات الجمهورية .. مشددا على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياتهم في دعم جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية .. محييا صمود وثبات قيادة ورجال مأرب وعزيمتهم في خوض المعركة ضد الحوثيين حتى تحقيق النصر.