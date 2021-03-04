شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدعيس يناقش مع رولا دشتي مستجدات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاجتماعية والاقتصادية لدول غرب آسيا (اسكوا) الدكتورة رولا دشتي.



جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والوضع الإنساني الصعب الذي سببته حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على مختلف المحافظات والتصعيد الحوثي الأخير على محافظة مأرب التي المكتظة بالسكان والنازحين وتعنت ميليشيا الحوثي امام دعوات السلام.