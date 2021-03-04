شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل بالمكلا حول آليات جمع المخلفات من أحياء المدينة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقيمت بمدينة المكلا اليوم، ورشة عمل حول آليات جمع المخلفات، ضمن مشروع دعم الاستقرار المحلي الذي تنفذه مؤسسة الشباب الديمقراطي، بتمويل من منظمة شركاء اليمن، وبمشاركة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت ومشروع نظافة مدينة المكلا.



وتضمنت الورشة مناقشة آليات جمع المخلفات من المصدر في عدد من أحياء المدينة عبر ثلاث مراحل والتنسيق المباشر بين رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة.