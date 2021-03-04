لجنة الاحتفال بيوم المعلم لتربية حضرموت تقر أسماء المكرمين لهذا العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقر اجتماع للجنة الاحتفال بيوم المعلم لمكتب تربية حضرموت أسماء المكرمين في الاحتفال السنوي الذي ينظمه مكتب الوزارة بالمحافظة برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .



واستعرض الاجتماع الذي رأسه وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون الأسماء المرفوعة من قبل اللجان المشكلة من المحافظة والمديريات في اختيار المكرمين لهذا العام وفقا للشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها من قبل لجنة الاحتفال بالمحافظة .

وأكد الوكيل عبدون أن قيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة أعطت جل الاهتمام والمكانة اللذين يستحقهما المعلم والمعلمة نظير جهودهما الكبيرة في استقرار العملية التربوية والتعليمية التي تنفرد بها مدارس حضرموت خلال السنوات الماضية .

مضيفاً أن ما حظي ويحظى به المعلم بحضرموت في ظل الرعاية المستمرة من قبل الراعي الأول للتعليم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية تلك الرعاية ظهرت جلية في ما تحقق من المكاسب والإنجازات للقطاع التربوي والتعليمي بالمحافظة والمديريات

ولفت وكيل أول الوزارة _مدير تربية حضرموت إلى أن التكريم هذا العام سيستهدف المعلمين الثابتين والمتعاقدين والإدارات المدرسية والمجمعات المسائية ورياض الأطفال ومدارس تعليم القرآن الكريم ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين وثانويتي المكلا النموذجيتين والإداريين والخدمات المساعدة على مستوى المحافظة والمديريات.

وكما وجه الوكيل عبدون الإدارات التربوية بالمديريات إلى إقامة احتفالات تكريمية مماثلة على مستوى مديرياتهم بمدارسهم لمن لم يتم تكريمهم على مستوى المحافظة كحافز معنوي وتشجيع لهم وتقديراً لمكانتهم العظيمة في المجتمع