عبدالغني جميل يدعو أبناء العاصمة للالتحاق بصوف الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة برئاسة اللواء عبد الغني جميل، اجتماع لمناقشة دعم الجيش الوطني في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وشدد أمين العاصمة على دعم الجيش الوطني بمختلف الوسائل الممكنة حتى تحقيق الانتصار وهزيمة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلن اللواء جميل، عن مساهمته بمبلغ 10 ملايين ريال دعما للجيش الوطني، داعيا التجار وأصحاب الأموال من أبناء أمانة العاصمة إلى المساهمة في هزيمة مليشيا الجباية والسطو.

وأهاب الاجتماع بأبناء الأمانة ممن لم يلتحقوا في صفوف الجيش والمقاومة إلى اللحاق بإخوانهم ومشاركتهم شرف الدفاع عن الجمهورية.

كما دعا الآباء والأمهات في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية إلى عدم التفريط بأبنائهم ورفض طلب المليشيات التي تزج بهم لخدمة مشروع إيران التدميري في اليمن والمنطقة.