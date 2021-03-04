مناقشة آليات عمل وحدة إدارة البرامج بوزارة التربية مع مبادرة الشراكة العالمية للتعليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت وحدة إدارة البرامج بوزارة التربية والتعليم، آلية عملها مع مبادرة الشراكة العالمية للتعليم والاحتياجات اللازمة للقيام بمهامها.



وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم طارق العكبري، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشراكة العالمية للتعليم والوزارة لتطوير القطاع التعليمي، والعمل مع كافة المانحين وفق أسس ومعايير تكفل حقوق وزارة التربية والتعليم.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته وحدة إدارة البرامج خلال المرحلة السابقة، في تعزيز العلاقة مع مبادرة الشراكة العالمية للتعليم من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع في التعليم بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن هذه العلاقة يجب أن تستمر في إطار ترتيب استكمال البناء الهيكلي والقانوني للوحدة، منوها إلى أن الشفافية والمتابعة الدقيقة لجميع المشاريع المنفذة ويجب أن تكون هذه المشاريع وفق الاحتياج المقدم من الوزارة.

واستعرض في الاجتماع المهام والأنشطة التي تقوم بها الوحدة، والبرامج التي تديرها الوحدة في مبادرة الشراكة العالمية للتعليم، والتي وصلت إلى سبعة برامج بقيمة بلغت 31.1 مليون دولار في المناطق المحررة، أنجز منها 78% خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري خاصة في ظروف الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا إضافة إلى التحديات التي تواجه عمل وحدة البرامج، والمقترحات اللازمة لمعالجتها.