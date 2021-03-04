مناقشة تدخلات شركاء قطاع الصحة بعدن لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تدخلات شركاء الصحة في مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وفقا للخطة العاجلة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا ومعايير منظمة الصحة العالمية.



الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي صالح، ومدراء الصحة بالمديريات والمستشفيات المركزية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية، ناقش جهود الشركاء في إنجاح خطة مواجهة كورونا، والاستعدادات الصحية الفنية والبشرية، وجاهزية مراكز العزل واحتياجاتها المختلفة وتحديد نقاط الفرز في مداخل المرافق الصحية ومهامها.

وجرى استعراض الوضع الوبائي ومؤشراته للعام المنصرم والشهرين الماضيين من العام الجاري، وصعوبات وتحديات الترصد الوبائي ودور فرق الاستجابة وتدخلات المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية في دعم المرافق الصحية وفقا للخطة.