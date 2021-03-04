لجنة الطوارئ بالمهرة تقر إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة المهرة، اليوم، برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تفشي الموجة الجديدة لجائحة كورونا.



وشدد المحافظ، على توحيد الجهود والتعاون مع لجنة الطوارئ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمجريات الوضع الصحي، والتوعية المجتمعية للالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد على التجمعات.

فيما اشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان عوض سعد، إلى أن المحافظة سجلت منذ بدء العام الجاري، خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا منها ثلاث حالات وفاة، إضافة إلى تسجيل 19 حالة اشتباه بالإصابة.

وأقر الاجتماع إعادة تشكيل لجنة الطوارئ بالمحافظة، وتفعيل نشاطها بما يتوافق مع المستجدات والتطورات الخاصة بالجائحة، مع تدشين حملات الرش والتعقيم عبر ثلاث مراحل.

كما اقرت اللجنة بدء حملات توعوية في المنابر الإعلامية والدينية، إضافة إلى تشديد الإجراءات في المنافذ والالتزام بآليات الدخول والخروج من وإلى البلاد، بضرورة تقديم نتائج جهاز فحص (بي سي آر) تثبت خلو المسافر من الإصابة بالفيروس.