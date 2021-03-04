عبدون يرأس اجتماعا موسعاً للإدارات المدرسية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

رأس وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون اجتماعاً موسعاً ضم الإدارات المدرسية بمديرية مدينة المكلا بحضور قيادات العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة كرس اللقاء لمناقشة واستعراض جملة من القضايا التربوية التي تتعلق بالتهيئة والإعداد والتحضير للاختبارات النهائية للعام الدراسي الثاني 2020/2021 .



وفي كلمته أشار الوكيل عبدون إلى أن أهمية هذا اللقاء مع هذه الإدارات المدرسية بمديرية المكلا الذي سيتم وضع الكثير من النقاط الهامة المتعلقة بالتهيئة والإعداد الجيدين للعملية الاختبارية بمدارس المديرية والمحافظة وفقا لخطة التقويم الوزاري مع الأخذ بعين الإعتبار التقيد بكل التوجيهات والإرشادات الوقائية لسلامة الجميع، مؤكداً على ضرورة التكاتف والتعاون من قبل الجميع لانجاح العملية الاختبارية.

موضحا إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة حرصت على توفير كل الإحتياجات الضرورية للإدارات المدرسية كي تقوم بدورها على أكمل وجه .

وتطرق وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت إلى أن جملة الإجراءات الإدارية التي تم إتخاذها من قبل قيادة مكتب المحافظة في الإدارات المدرسية