صندوق نظافة ساحل حضرموت يشارك في ورشة العمل الخاصة بآليات جمع القمامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

شارك صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت في ورشة العمل الخاصة بآليات جمع القمامة ، التي دعت لها مؤسسة الشباب الديمقراطي ، ضمن مشروع دعم الاستقرار المحلي الذي تنفذه المؤسسة ، بتمويل من منظمة شركاء اليمن.



وشارك في الورشة المنعقدة بالمكلا، عدد من ممثلي الصندوق ومشروع نظافة المكلا ورؤساء الأحياء السكنية بمدينة المكلا ، بحضور المهندس صالح فائز العمري مدير عام مديرية المكلا ، والمهندس حيدر محسن العطاس نائب المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة لشؤون النظافة والبيئة ، والأستاذ علي صالح الهميمي رئيس مؤسسة الشباب الديمقراطي .

وتضمنت الورشة التي جرت صباح اليوم في قاعة نادي متطوعون بالمكلا ، مناقشة آليات جمع المخلفات من المصدر في عدد من أحياء المدينة عبر ثلاث مراحل ، والتنسيق المباشر بين رؤساء الأحياء ومشرفي النظافة لعمل مسارات لمرور تكاتك الجمع المباشر من المنازل ، وتحديد فترات زمنية محددة يومية .

كما تم مناقشة أهمية دور رؤساء الأحياء السكنية في جانب أعمال النظافة ، ووضع بعض المقترحات المشتركة لاستدامة العمل ، كـ تقسيم الأحياء السكنية التي تم استهدافها إلى مربعات وهي (حي السلام - حي الشهيد خالد - حي الصيادين ، الحارة - حي العمال ) ، إضافة إلى ( حي 40 شقة وحي باجعمان ) كـ دعم مقدم من الصندوق إلى المشروع ، ليتم العمل على ستة أحياء سكنية كنموذج ومرحلة أولية لتنفيذ المشروع .

وجرى خلال الورشة وضع خطة مدروسة لضمان استمرارية آلية الجمع المباشر من المنازل عبر التكاتك ونقلها إلى المحطة التحويلة التي يتم العمل على إنشاءها في الفترة الجارية في حي النصر ضمن المشروع ، ومن ثم يتم نقلها إلى المكب الخاص " المقلب " عبر شاحنات جمع المخلفات ، وذلك بهدف تعزيز منظومة النظافة وتحقيق أعلى المستويات والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة