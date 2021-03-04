عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت ألوية "الدعم والإسناد" بقوات الحزام الأمني اليمنية تفاصيل التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب قائدها في العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت، في بيان، وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، إن عناصر إرهابية إجرامية زرعت متفجرات داخل براميل على جنبات الطريق قرب مقلب للقمامة في خط الشعب-الحسوة بمديرية البريقة.

وأشارت إلى أن العناصر الإجرامية فجرتها عن بعد أثناء مرور موكب قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي ما أسفر عن سقوط ضحايا قتلى متأثرين بإصابتهم والعديد من الجرحى من الجنود.

وأكدت نجاة قائدها "الوالي" وكذلك "المشوشي"، متوعدة بـ"الرد القاسي والمؤلم" على عناصر الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون إثر العملية الإرهابية التي وصفتها بـ"الجبانة".