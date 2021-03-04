اتحاد الملتقيات الشبابية بوادي حضرموت يسلم درع الوفاء والعرفان لمدير المؤسسة الاقتصادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

في بادرة شبابية نفذها إتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي محافظة حضرموت صباح اليوم، بتسليم العميد سامي صالح السعيدي درع الوفاء والعرفان نظير لجهودة الملموسة في مختلف الجوانب الإنسانية والخدمية.



ويأتي تكريم العميد السعيدي من الاستاذ علي صالح بن سعد رئيس اتحاد ملتقيات حضرموت نظير دعمه ومساهمته في نجاح مهرجان الحدث التطوعي الرابع الذي أقيم في مدينة سيئون بمناسبة اليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر.

مثمنين دور العميد السعيدي الجبار في مختلف الجوانب والمجالات لمحافظة حضرموت وأهلها وما يقدمه من جهود مثمرة وخاصة في الفترة الأخيرة.

من جانبه أكد مدير المؤسسة الاقتصادية أهمية العمل التطوعي وتأثيره على حياة الفردفي المجتمع بجعله مدركاً لقدرته على تقديم المُساعدة في العديد من الأمور الحياتيه وخدمة المجتمع، مشيدًا بنجاح مهرجان الحدث التطوعي الرابع الذي نظمه إتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية بوادي حضرموت.