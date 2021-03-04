قوات الدعم والإسناد تتوعد بالرد القاسي على منفذي الهجوم الإرهابي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

توعدت قوات الدعم والإسناد بالرد القاسي والمؤلم على عناصر الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون أثر الاستهداف الإرهابي والجبان لموكب قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي بعبوة ناسفة اثناء مرور موكبهم بمدينة الشعب بالعاصمة عدن.



حيث قامت العناصر الإجرامية بوضع متفجرات داخل براميل على جنبات الطريق بالقرب من مقلب للقمامة في مدينة الشعب وتفجيرها عن بعد مما ادى الى استشهاد وجرح عددا من الجنود ونجاة العميدان الوالي والمشوشي .

وقالت قوات الدعم والإسناد في تصريح صحفي عبر (مركزها الإعلامي) ان العناصر الإجرامية والإرهابية لجئت الى الاستهداف الجبان بعبوات ناسفة لقيادتها بعد ان عجزت على المواجهة في الميادين وهي تلك الطرق التي تسلكها العناصر الإرهابية التي لا يحلو لها أمن واستقرار الأوضاع بالعاصمة عدن فتفتعل في كل مرة عملية جبانة، لتثبت حقدها الدفين،عقب ان مرغت انفها في التراب واجتثت من جذورها فترسل ذيولها لعمل إرهابي جبان .

وأكدت قوات الدعم والإسناد ان تلك الأعمال لن تثنيها عن مواصلة مسؤولياتها في الدفاع عن عدن والجنوب وبسط الأمن فيه وملاحقة العناصر الإرهابية الإجرامية واجتثاثها مهما كلف ذلك من ثمن.