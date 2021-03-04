شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة أوجه التعاون المشترك بين "وزارة المالية" و"الكتاب المدرسي" بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قام الدكتور محمد عمر باسليم وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات المدير التنفيذي لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بالجمهورية بزيارة لمكتب وزارة المالية بساحل حضرموت التقى خلالها بالأستاذ أنور الجعيدي المدير العام وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين .



وفي اللقاء رحب الجعيدي بزيارة الدكتور محمد باسليم لمدينة المكلا مبديا استعداد مكتب المالية لاستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتسديد المبلغ المتبقي من قيمة طباعة الكتاب المدرسي بموجب العقد الموقع بين السلطة المحلية ومطابع الكتاب المدرسي بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي يولي قطاع التعليم اهتماما كبيرا لما من شانه خدمة الطلاب في حضرموت