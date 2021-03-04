شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد..نجاة محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد من تفجير استهدف موكبًا عسكريًا في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر يمنية، بأن انفجارًا عنيفًا هزّ منطقة الحسوة، في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، سمع دويه في مناطق مختلفة.



وقالت مصادر إعلامية وناشطون، إن التفجير استهدف موكب محسن الوالي اليافعي، قائد ألوية الدعم والإسناد، ونبيل بن حسين المشوشي اليافعي، قائد أركان ألوية الدعم والإسناد.

وأكدت المصادر، أن القياديين البارزين أفلتا من الموت، خلال محاولة الاغتيال بسيارة مفخخة في مدينة عدن.