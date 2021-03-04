مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1400 حقيبة شتوية بمحافظة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الخميس 1400 حقيبة شتوية في محافظة تعز، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية.



واستهدف المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة مديريتي المعافر، الشمايتين بواقع 8400 فرد مستفيد من النازحين.

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع الكسوة الشتوية، يهدف إلى توزيع 8 ألاف حقيبة شتوية بمحافظات حضرموت، مأرب، تعز، الضالع يستفيد منها 48 ألف فرد من النازحين والفئات الأشد احتياجًا.