94 إصابة بكورونا ولجنة الطوارئ بوادي حضرموت تقر إجراءات احترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 94 إصابة مؤكدة بمديريات وادي وصحراء حضرموت منذ العشرين من فبراير المنصرم حتى مطلع مارس الجاري.



وفي هذا الصدد أقرت لجنة الطوارئ بوادي حضرموت والصحراء تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن لجنة الطوارئ تظل في حالة انعقاد دائم لرفع التوصيات بشأن الإجراءات اللازمة بحسب تقييم مكتب الصحة للوضع الوبائي لمواجهة الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا على مستوى مديريات الوادي والصحراء.

وفي الاجتماع الذي رأسه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري تطرق مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الأطقم الطبية واحتياجات تلك المرافق من المستلزمات والتجهيزات الفنية اللازمة وفي مقدمتها اسطوانات الأكسجين التي يزداد الطلب عليها بحجم أعداد المصابين الذين تثبت الفحوصات إصابتهم بالفيروس.

ولفت إلى أن الموجة الحالية من وباء كورونا تتميز بسرعة انتشارها وانتقال العدوى عبر المخالطين للمصابين بشكل اسرع، مشيرا أن عمليات الترصد كشفت أن ست مديريات على مستوى الوادي والصحراء أثبتت الفحوصات وجود حالات مصابة فيها وتقع في صدارتها مديرية سيئون تليها تريم وشبام والقطن وحريضة وحوره وادي العين.

وأوضح الوكيل الكثيري ان السلطة المحلية ستتكفل بالعلاج المجاني للمصابين في جميع المرافق الصحية.. مشددا على تضافر جهود جميع الأجهزة الحكومية والأهلية لحث المواطنين على أهمية أخذ الاحترازات اللازمة لتجنب الإصابة بهذا المرض باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للتصدي لهذا الوباء.

واقر الاجتماع اتخاذ إجراءات تدريجية متوازنة التشديد والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في لبس الكمامات وتجنب التجمعات في الأعراس والاحتفالات.

وفي السياق ذاته دعت اللجنة المصغرة في أول اجتماع لها برئاسة وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي، الأجهزة التنفيذية المعنية الى رفع تصوراتها كل بحسب إختصاصه بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها للتصدي لمواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا.

وأهابت اللجنة بإيقاف بعض الأنشطة اللاصفية في المدارس والجامعات وتكثيف برامج التوعية والإرشاد عبر وسائل الإعلام المحلية ومنابر المساجد لإشراك كافة المواطنين في عملية المواجهة لهذا المرض.