شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال زعيم تنظيم القاعدة بوادي حضرموت قابوس بن طالب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 - خاص

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في وادي حضرموت، الإرهابي قابوس بن طالب.



وأكدت المصادر اعتقال بن طالب، في عملية نوعية نفذتها الاجهزة الامنية والعسكرية بوادي حضرموت وبمشاركة عناصر من قبائل المحافظة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية في محافظة المهرة اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الإرهابي خالد باطرفي، وأكدته وكالات أجنبية.