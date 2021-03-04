شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية تعزيز الشراكة بين هيئة مستشفى سيئون وفرع إتحاد نساء اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت، امس، آلية تعزيز الشراكة بين هيئة مستشفى سيؤن العام وفرع إتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت والصحراء وفي مقدمتها ما يخص التنسيق والتواصل المستمر في تقديم الخدمات متعددة القطاعات للنساء والأطفال ضحايا العنف.
واشاد الاجتماع ، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة مستشفى سيؤن العام في تقديم الخدمات الصحية للنساء والأطفال عامة بمن فيهم الشريحة
المعرضة للعنف.