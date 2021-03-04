النائب العام يطلع على أوضاع نيابة استئناف سيئون ومصلحة الاصلاح والتأهيل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع النائب العام الدكتور أحمد الموساي، امس ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، على أوضاع نيابتي استئناف وادي حضرموت ومديرية سيئون ومصلحة الاصلاح والتأهيل بوادي حضرموت.



واستمع النائب العام والوكيل الكثيري ومرافقيهما الى شرح واف من رئيس نيابة استئناف سيئون القاضي عبدالناصر سنكر ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء العميد مبارك العوبثاني ورئيس نيابة استئناف مديرية سيئون القاضي حلمي بن دهري، عن طبيعة سير عمل النيابة والمصلحة والصعوبات التي تواجههما، وأهم الاحتياجات الضرورية التي تسهم في تعزيز العمل والبت والفصل في كافة القضايا دون تأخير وبما يحقق العدالة بين المواطنين ، ومضاعفة الجهود، والاسراع في حل كافة قضايا المسجونين وفقاً للقانون لتفادي انتشار كورونا .

وناقش النائب العام والوكيل الكثيري في لقاء ضم رئيس وأعضاء السلطة القضائية والنيابة ومدير عام الأمن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء والوحدات الأمنية في المديريات، أوجه التنسيق المشترك بين السلطتين المحلية والقضائية والدعم المتواصل بما يحقق استقلال وتعزيز دور الهيئات القضائية والحرص على إحقاق العدل والمساواة .

وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من قِبل قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت وكافة الكوادر القضائية في ظل ظروف استثنائية..موضحا بأن الفترة القادمة سيتم تنفيذ برامج تأهيلية للكوادر القضائية .

واكد وكيل المحافظة عصام الكثيري، على اهمية تعزيز السلطة القضائية بوادي حضرموت من خلال تقديم الدعم والاهتمام وتأهيل الكوادر القضائية لمضاعفة أداء القضاء والنظر في القضايا المختلفة والمساهمة في حلها والتخفيف من عناء المواطنين..مبديا استعداد السلطة المحلية وفقا لامكانياتها العمل على تأهيل نزلاء المصلحة في مختلف المجالات.