مجلس جامعة تعز يتخذ قرارات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومبتعثي الدراسات العليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اتخذ مجلس جامعة تعز في اجتماعه الدوري، امس، برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي، عددا من القرارات بشأن القضايا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومبتعثي الجامعة للدراسات العليا.



وتم إقرار تسويات مبتعثي الجامعة للدراسات العليا، وترقيات أعضاء هيئة التدريس، والتفرغ العلمي براتب لأعضاء هيئة التدريس، والموافقة على اعتماد نتيجة الحكم والمناقشة لطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى تشكيل الإدارة التنفيذية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الجامعة، وكذا إقرار المقترح المقدم من فرع الجامعة في التربة بخصوص إنشاء مجلة العلوم والدراسات الإنسانية بفرع الجامعة في التربة، ورفع توصية لرئيس الوزراء بشأن التعويضات الخاصة بأراضي جامعة تعز.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة لإقامة المؤتمر الدولي للتكنولوجيا والعلوم والإدارة (ICTSA 2021) في رحاب جامعة تعز خلال الفترة ٢٢ - ٢٤ مارس الجاري، وتم التطرق إلى ما قطعته اللجنة المنظمة للمؤتمر من أشواط كبيرة في استقبال الأبحاث وتنقيحها وفقا للمعايير العلمية المعتمدة والمرحلة النهائية من الاستعدادات قبل إنطلاق فعالياته، إضافة إلى مناقشة التصور المقدم من عمادة كلية الحقوق الخاص بإقامة المؤتمر العلمي الأول لدعم القضاء وتعزيز فعاليته وتطوير نظمه.