الفريق حكومي يناقش مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة خارطة طريق منع تجنيد الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش الفريق الحكومي الممثل للجنة الحكومية الخاصة بقضايا الأطفال في النزاع المسلح برئاسة نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور، سمير شيباني، الأربعاء، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا، معوقات تنفيذ خارطة الطريق لمنع تجنيد الأطفال التي صادقت عليها الحكومة اليمنية والرد على الارقام التي شملها تقرير ممثلة الأمين العام الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح .



وفي اللقاء الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي، ثمن الشيباني الجهود التي تبذلها المسؤولة الأممية في قضايا الاطفال والنزاع المسلح .. لافتاً إلى أن الأطفال كانوا الأكثر تأثراً من الصراع الدائر في اليمن الذي اشعلته ميليشيا الحوثي بإنقلابها على الحكومة الشرعية .

وتطرق الدكتور الشيباني إلى جرائم ميليشيات الحوثي بحق الأطفال والتي شملت الزج بهم في جبهات القتال واستخدامهم كدروع بشرية إلى جانب إنتهاكات أخرى تنوعت بين القتل والإصابة والتشريد والاختطاف دون احترام لحقوق الطفولة والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والمحلية .. مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تولي ملف حقوق الانسان والأطفال على وجه الخصوص اهتماما كبيرا وان الحكومة على استعداد للتعاون والعمل بكل الملاحظات التي تهدف الى حماية حقوق الإنسان .

وأشار الدكتور الشيباني إلى محدودية الدعم المقدم من الأمم المتحدة والذي لا يرتقي الى حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها البلد .. داعيا منظمات الأمم المتحدة الى تقديم المزيد من المساعدات لتخفيف المعاناة على اليمنين .. مثمناً بهذا الصدد دور الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وجهودهم في مساعدة اليمنيين .

بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع الشراكة، نبيل عبد الحفيظ، الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة ومنها البطئ في تنفيذ الخطة وتأخر استكمال تنفيذ الانشطة التدريبية لنقاط الاتصال في المناطق العسكرية وغياب برنامج دعم وبناء القدرات المخصصة للأعضاء اللجنة الفنية وفريق ادارة المشروع .. لافتاً إلى إفتقار التقرير الصادر عن ممثلة الأمين العام الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح إلى كثير من الدقة بسبب عملية التظليل التي تقوم بها الميليشيات للمعلومات المقدمة إلى المنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية .

من جانبها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا جامبا على ضرورة تنفيذ الية تسليم الأطفال المجندين الى اسرهم .. مبدية إستعدادها دعم جهود الحكومة اليمنية لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال والعمل بالتنسيق مع التحالف العربي على تدريب وتأهيل الفريق اليمني المشارك وإكسابهم الخبرات والمهارات في هذا الجانب .

كما أشادت المسؤولة الأممية بجهود الحكومة اليمنية لمنع تجنيد الأطفال .. مؤكدة أن هناك تحسن كبير مقارنة بالسنوات السابقة