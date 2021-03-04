الدفاعات السعودية تعترض صاروخ اطلقته ميليشيا الحوثي

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاعات الجوية السعودية، اليوم من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جيزان، محاولة استهداف الأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

محمد يوسف

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