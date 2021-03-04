مقتل 43 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في المشجح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي أكثر من 43 عنصراً حوثياً، مصرعهم بنيران القوات الحكومية والمقاومة في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب، بحسب ما أفاده موقع سبتمبر نت الحكومي.



واحتدمت المعارك بعد أن أطبقت قوات الجيش اليمني والمقاومة على مجاميع تابعة للمليشيا الحوثية، حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، في جبهة المشجح.

وقتل أكثر من 43 عنصراً حوثياً وأصيب آخرون، إضافة إلى تدمير معدات تابعة للمليشيا، إثر المعارك التي استخدم فيها الجيش مختلف أنواع الأسلحة.

بالتزامن دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة، ومدرعة تابعة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات حوثية في مواقع متفرقة في المشجح، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا.