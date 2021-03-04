قصف حوثي على أحياء التحيتا والجبلية والفازة جنوب الحديدة

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 على القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

تعرضت الأحياء السكنية والقرى في التحيتا والجبلية والفازة، جنوب الحديدة، لعمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي.

محمد يوسف

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