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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على أحياء التحيتا والجبلية والفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021
الخليج 365 ـ الحديدة
تعرضت الأحياء السكنية والقرى في التحيتا والجبلية والفازة، جنوب الحديدة، لعمليات قصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي.
وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الثقيلة الأحياء السكنية جنوب مركز مدينة التحيتا بصورة هستيرية.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 على القرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.
فيما استهدفت المليشيات منازل المواطنين في منطقة الفازة الساحلية بمديرية التحيتا بالأسلحة المختلفة.
وتسبب القصف والاستهداف الحوثي بالخوف والرعب في صفوف المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال