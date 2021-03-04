فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، استقرارها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة