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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021
الخليج 365 ـ خاص
واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، استقرارها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار
الذهب عيار 24 15112 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 46858ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 44735ريالًا 51.42$
الذهب عيار 18 38340 ريالاً 44.07$
أوقية الذهب 1590038ريالاً 1827.63$