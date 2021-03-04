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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

واصلت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الخميس، استقرارها، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                          ريال يمني                         دولار

 

الذهب عيار 24          15112 ريالًا                58.76$

 

الذهب عيار 22          46858ريالًا                 53.86$

 

الذهب عيار 21         44735ريالًا                  51.42$

 

الذهب عيار 18        38340 ريالاً                  44.07$

 

أوقية الذهب          1590038ريالاً               1827.63$

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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