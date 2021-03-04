شكرا لبحثكم عن خبر تحرير منطقة الأشروح بالكامل وإسقاط جبهتين رئيسيتين..آخر مستجدات معركة النفس الأخير غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال رئيس عمليات اللواء 17مشاة بتعز، العقيد عبده حمود الصغير،إن قوات الجيش الوطني أحكمت سيطرتها على منطقة الأشروح في مديرية جبل حبشي غربي المحافظة (جنوب غربي اليمن).

وأطلقت قوات الجيش، مساء الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة ضد مليشيات الحوثي في الريف الغربي لتعز ولازالت المعارك مستمرة وسط انهيار في صفوف مليشيات الحوثي.

وبحسب"يمن شباب"،أكد الصغير تحرير منطقة الأشروح بالكامل واتجهت المعارك صوب جبهة الكدحة المحاذية، وتم قطع خطوط إمداد المليشيات فيها.

وأشار إلى أنه بالسيطرة على جبهة الكدحة يكون الجيش الوطني قد أسقط جبهتين رئيسيتين.

وأوضح أن تحرير مواقع جبهات الاشروح ومقبنة والكدحة والتحامها مع جبهات الحناية والوازعية والبرح في جبهة واحدة؛ ستمكن قوات الجيش من استكمال تحرير ما تبقى من الريف الغربي في مقبنة وهجدة.

ولفت العقيد الصغير، إلى أن الحوثي يحاول استعادة ماء وجهه في جبهات تعز بعد سقوطه في مأرب وهو بذلك لا يدرك أن أبناء تعز سيريقوا ما تبقى من ماء وجهه لتكون الضربة القاضية والنهاية في معركة النفس الأخير للمليشيات الانقلابية.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت مساء الثلاثاء، من تحرير مرتفعات استراتيجية في مديرية مقبنة، أهمها "جبلي عودين ورحنق، وتلال الردمة والزوم".

وأكدت مصادر ميدانية، أن المعارك المتواصلة؛ أسفرت عن مصرع 16 حوثيا بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية.

وأوضحت أن القيادي الحوثي المكنى "أبو حاتم"، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران القوات الحكومية والمقاومة في قرية القاعدة بجبهة الأشروح غرب المحافظة