شكرا لبحثكم عن خبر بدء عملية عسكرية جديدة لتحرير أربع محافظات بالكامل من المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن استعدادات للجيش الوطني لبدء عملية عسكرية جديدة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحرير أربع محافظات خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت المصادر، ان الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، بدأ التحرك في محافظات تعز والضالع والجوف والحديدة بالكامل من سيطرة المليشيات الحوثية.

وقال عبدالسلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات العليا والبحوث، إن هذا الاسبوع فاصل لاخراج الحوثي من المحافظات المتأرجحة ، الجوف ، تعز ، الضالع ، الحديدة.

وأضاف في منشور له على الفيسبوك، أن كل محور عسكري في هذه المحافظات، لا يتحرك لقضم الأرض قبل طلب الحوثيين من المبعوث الامريكي ليندركينغ ومبعوث الامم المتحدة غريفيثس التدخل فلن يجد من يدعمه عندما يعود الحوثي لابتلاع القطع الصغيرة قطعة قطعة من جديد.

يأتي ذلك مع تجدد العارك في جبهات الضالع وتعز والجوف ومأرب، بالإضافة الى معارك متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.