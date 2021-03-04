شكرا لبحثكم عن خبر إعلان من الخارجية الأميركية للراغبين بالهجرة.. الأولوية لهذه الجنسية العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها ستعطي الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة إلى أراضيها للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكدت الخارجية الأميركية أن مواطني السودان الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء ورفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة بسبب إعلان ترامب الرئاسي، سيجدون الأولوية في الحصول على التأشيرة.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب، قد أصدر قرارا بحظر مواطني 6 دول بينها السودان من السفر إلى الولايات المتحدة إبان فترة توليه الرئاسة.