شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن تشكيل قطاع امني جديد بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قائد قوات الحزام الامني في العاصمة عدن العميد جلال الربيعي تشكيل قطاع أمني جديد في مديرية دار سعد بالعاصمة عدن.

جاء ذلك خلال خطاب تخرج دفعة جديدة من قوات الحزام الامني واختتام الدورة التدريبية الاولى لعام 2021 والتي حملت اسم الشهيد البطل العميد عوض السعدي.

وأكد العميد الربيعي في كلمته الى أن إنشاء هذا القطاع الجديد جاء بعد توجيهات من القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي وضمن خطط اللجنة الامنية للمحافظة التي يترأسها محافظ العاصمة عدن الاستاذ احمد حامد لملس وبإشراف قائد الدعم والاسناد العميد محسن الوالي ومدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي.

وأشار العميد الربيعي الى أن هذا القطاع يأتي ضمن مساعي تثبيت الامن وزيادة القبضة الامنية في المناطق التي تحتاج الى زيادة الجهود الامنية فيها مضيفاً بإن العمليات الامنية ستتواصل حتى تتحقق كافة الاهداف المرسومة لها متوعداً الخارجين عن القانون ومثيري الفوضى وكل من يقلق السكينة العامة بالقبض عليهم باقرب وقت ممكن.

وتشهد العاصمة عدن خلال الفترة الماضية نجاحات أمنية في كافة مديرياتها مع تفعيل دور الدوريات الامنية والسعي في تنظيم المصفوفة الامنية بكافة تشكيلاتها.

