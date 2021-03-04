شكرا لبحثكم عن خبر الخارجية الأمريكية تصدر بياناً جديدًا بشأن معاقبة قادة المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على قيادييَن حوثييَن جاءت على خلفية الهجمات الأخيرة للجماعة.



وأضاف برايس في مؤتمر صحفي، أن واشنطن ستستمر في محاسبة القيادات الحوثية على ممارساتهم، وأبرزها الاعتداءات المتكررة ضد السعودية.

ونقلت قناة الجزيرة عن "برايس" قوله، إن لدى الولايات المتحدة سبلا لإيصال رسائل إلى الحوثيين اذا ما استدعت الحاجة.

وجدد المتحدث باسم الخارجية، التأكيد، أن واشنطن تعمل مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيت، ودول المنطقة؛ للتوصل إلى حل دائم للصراع في اليمن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، "فرض عقوبات على منصور السعدي، المعروف بانه رئيس أركان القوات البحرية لدى الحوثيين، وأحمد علي حسن الحمزي، قائد القوات الجوية؛ لدورهم في إطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، وساهمت في معاناة شديدة للشعب اليمني.



وأدرج اسما القياديين الحوثيين تحت الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو أمر يهدف إلى حظر ممتلكات أشخاص ارتكبوا ممارسات مهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.