شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن دفع الحوثيين بتعزيزات عسكرية كبيرة استعدادا لهجوم اوسع على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر مطلعة عن دفع الحوثيون بتعزيزات عسكرية اضافية، الى محافظة مأرب استعدادا لهجوم اوسع متوقع الاسبوع المقبل مع نهاية برنامج تدريبي لألاف المجندين، وفق ما افادت مصادر محلية من مناطق نفوذ الحوثيين في صنعاء وذمار واب.

واستمرت المعارك في الساعات الاولى اليوم الخميس على جبهات متفرقة من المحافظة الاستراتيجية دون تحقيق اي تقدم جديد، في نهاية شهر دام بالأعمال القتالية التي تحذر الامم المتحدة من تداعياتها الانسانية والسياسية والاقتصادية.

ودارت المعارك الاعنف خلال الساعات الماضية في منطقة الهيال ووادي ذنه غربي بحيرة سد مأرب اثر هجوم جديد للحوثيين هناك، بينما شنت القوات الحكومية اغارات على الكسارة ومحيط معسكر ماس وملبودة بدعم من مقاتلات التحالف التي ضربت ايضا في محافظة ريف العاصمة صنعاء المجاورة.

وكان التباطوء عاد لهجوم الحوثيين المستمر منذ 2 فبراير الماضي، بعدما تلقى التحالف الحكومي تعزيزا عسكرية من قوات شبوة المجاورة والساحل الغربي.