هذا ما حصل بعد تسلل الحوثيين إلى مواقع قوات الجيش في مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي أكثر من 43 عنصراً حوثياً امس الأربعاء مصرعهم بنيران قوات الجيش والمقاومة في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب.

وبحسب موقع الدفاع "سبتمبر نت " أطبقت قوات الجيش والمقاومة على مجاميع تابعة للمليشيا الحوثية، حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، في جبهة المشجح، وأن الاشتباكات أسفرت عن مصرع 43 عنصراً وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير معدات تابعة للمليشيا. بالتزامن دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة، ومدرعة تابعة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات حوثية في مواقع متفرقة في المشجح، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا.

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