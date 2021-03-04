شكرا لبحثكم عن خبر مأرب.. مقاتلات التحالف تسحق رتلاً عسكرياً يضم دبابتين وعربتين ومركبات للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استهدفت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، مساء الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021م، تعزيزات وآليات عسكرية لمليشيا الحوثي، في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري ميداني، إن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية رتلاً عسكرياً يضم عدداً من الآليات والعتاد والذخائر دفعت بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً نحو جبهات مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأكد المصدر أن الغارات الجوية سحقت كامل الرتل الذي يضم عربتي BMB ودبابتين وثلاث مركبات عسكرية محمّلة أسلحة عيار 23، بالإضافة إلى مركبتين تقلان عناصر قتالية انتهت هي الأخرى بمن عليها.

وأفاد المصدر أن الضربات الجوية استهدفتها وهي في طريق الجدعان بمديرية مدغل، شمال شرقي المحافظة.

وتسعى المليشيا إلى دفع تعزيزات كبيرة نحو جبهات مأرب لتغطية الخسائر التي لحقت بين أوساط صفوفها الذين لقي المئات مصرعهم معظم جثثهم ما زالت مرمية في الشعاب، فضلاً عن جرح وأسر عشرات آخرين، في واحدة من أوسع الخسائر التي عصفت بالمليشيا.