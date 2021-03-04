شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تدفن جثامين المئات من قتلاها بينهم قيادات خلال الأسبوع الأخير من فبراير (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - واصلت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، عمليات التشييع والدفن لمئات القتلى من عناصرها وقياداتها في العديد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع استقبالها لمئات الجرحى.

فريق الرصد الخاص بوكالة خبر، واصل من عمليات الرصد الميداني في محافظات عدة، خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير المنصرم، وتحديداً من 22 فبراير وحتى 28 من الشهر ذاته، إلا أن هذه المرة اختلفت عمليات الرصد بسبب عمليات دفن سرية لقتلى المليشيات، خشية كشف هزائمها.

وقال الفريق الراصد، إن الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، شهد أعنف معارك في جبهات مأرب، يليها الجوف، ثم جبهات الساحل الغربي والضالع، لكن جبهات مأرب حصدت مئات القتلى، فيما ما تزال بقية الجثث مرمية في الشعاب والأودية، في حين فرق الصليب الأحمر ما تزال تنتشل جثث المليشيات.

وأوضح الفريق الراصد، أنه رصد عمليات تشييع ودفن لنحو 340 قتيلاً في عدة محافظات، إلا أن عملية الرصد هذه المرة اختلفت بشكل كبير عن سابقاتها، ولم يتمكن خلال الأسبوع الماضي من معرفة جميع القتلى، وتمكن فقط من معرفة أسماء وبيانات (138) قتيلاً بينهم (71) قيادياً.

وبين الفريق، أنه من خلال عملية الرصد فقد احتلت العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة المرتبة الأولى بـ(83) قتيلاً بينهم (57) قيادياً، فيما احتلت محافظة عمران المرتبة الثانية بـ(13) قتيلاً بينهم (5) قيادات، وآخر إعلامي دفعت به المليشيات للقتال في صفوفها.

وأضاف الفريق الراصد الخاص بوكالة "خبر"، إن محافظة ذمار احتلت المرتبة الثالثة بـ(11) قتيلاً بينهم (3) قيادات، مشيراً إلى أن محافظة ذمار وحدها استقبلت جثث (98) قتيلاً خلال الأسبوع الأخير من فبراير، لكن تم دفنهم بسرية تامة.

وتابع، احتلت محافظة إب المرتبة الرابعة بـ(10) قتلى بينهم قياديان، يليها في المرتبة الخامسة محافظة صعدة بـ(8) قتلى بينهم (3) قيادات، ثم محافظة حجة في المرتبة السادسة بـ(5) قتلى.

ووفق الفريق، احتلت محافظة الحديدة المرتبة السابعة بـ(4) قتلى، فيما احتلت محافظة البيضاء المرتبة الثامنة بـ(3) قتلى بينهم قيادي برتبة عقيد، وأخيراً في المرتبة التاسعة محافظة المحويت بقتيل واحد فقط.

ومن ضمن القتلى عدد من الأطفال والمهمشين وأبناء القبائل المغرر بهم، الذين دفعت بهم المليشيات للقتال في صفوفها، وحولتهم إلى محارق وأرجعتهم جثثا على صناديق الموت.

وفي السياق، غيرت مليشيا الحوثي الإرهابية من أسلوبها في عمليات التشييع والدفن لقتلاها، حيث أصبحت تدفنهم دون مراسم تشييع كالمعتاد، وخففت من حدة التغطيات الإعلامية لقتلاها عبر وسائل إعلامها، كما كانت تفاخر به سابقاً.

وقد زود الفريق الراصد وكالة "خبر"، بأسماء القتلى الذين تمكن من رصدهم، من بين مئات القتلى الذين دفنهم، وعددهم (138) قتيلاً بينهم قيادات، فيما لم يتمكن الفريق من معرفة بقية الأسماء، وهم:

*صنعاء والأمانة:

1 - العميد الركن/ سيف محمد حسن المعمري

2 - العميد/ كمال علي الشرفي

3 - العقيد/ يحيى يحيى محمد القاسمي - مديرية بني مطر

4 - العقيد/ هيثم سالم رقيب

5 - العقيد/ أمين حسين المنتصر

6 - المقدم/ حاشد جبران سعد مكرم

7 - المقدم/ مراد صالح ناصر الداودي

8 - المقدم/ صادق عبدالله الكوبلي

9 - المقدم/ علي عبدالإله علي الماخذي

10 - المقدم/ وليد ضيف الله جدران

11 - المقدم/ عبدالمجيد قاسم حويس

12 - المقدم/ صالح حسين الكربي

13 - النقيب/ منير ملاطف الدرعي

14 - النقيب/ بشير حميد قريع

15 - النقيب/ نور الدين علي النزاري

16 - النقيب/ هيثم فهد محمد السودي

17 - النقيب/ بشار يحيى المطري

18 - النقيب/ إبراهيم علي الشامي

19 - النقيب/ رداد عبدالولي النمير

20 - النقيب/ حميد عباس جمينة

21 - النقيب/ هلال جمال الفائق

22 - الرائد/ الحسن يحيى حمران

23 - الرائد/ محمد علي الحداء

24 - الرائد/ عدنان يحيى المطري

25 - الرائد/ علي أحمد صفي الدين

26 - الرائد/ نجم الدين حسين أبو هاشم

27 - الرائد/ عبد الوهاب عبدالملك الظفري

28 - الملازم أول/ صالح محفوظ ضفران شعفل - مديرية أرحب

29 - الملازم أول/ محمد عبدربه عمران

30 - الملازم أول/ عمر عبده علي الضبياني

31 - الملازم أول/ رشاد عبدالكريم محمد السياغي

32 - الملازم أول/ عبدالفتاح عبده عبيد

33 - الملازم أول/ عبدالملك أحمد اليوسفي

34 - الملازم أول/ عمار فراص زهير

35 - الملازم أول/ ضيف الله أحمد حميد

36 - الملازم أول/ سيف خالد علاق

37 - الملازم أول/ فارس أحمد النقيب

38 - الملازم أول/ عبدالله صالح عنجر

39 - الملازم أول/ كمال محمد خليل

40 - الملازم أول/ إبراهيم عبدالرحمن القدح

41 - الملازم أول/ أنس أحمد البشه

42 - الملازم أول/ ناجي أحمد نهشل

43 - الملازم أول/ صلاح مهدي الصباري

44 - الملازم ثاني/ صالح عبدالله الشطبي

45 - الملازم ثاني/ وائل نجيب الكينعي

46 - الملازم ثاني/ رمزي علي غيلان

47 - الملازم ثاني/ إسماعيل ابراهيم مهدي الحمزي

48 - المساعد/ وليد محمد الهرشاء المسوري

49 - المساعد/ سيلان مصلح السبيعي

50 - المساعد/ محسن محمد المسوري

51 - المساعد/ علي حسين ملفي

52 - المساعد/ بشير محمد الحسني

53 - المساعد/ قايد عبده النزاري

54 - المساعد/ ماجد محمد الزنيم

55 - المساعد/ أنور أحمد السلفي

56 - المساعد/ موسى أحمد عيوة

57 - المساعد/ فارس الهياشي

58 - أيوب سعد أحمد المجزبي - مديرية بني حشيش

59 - علي دماج علي المزيجي - مديرية بني حشيش

60 - محمد مرزوق ناجي - مديرية بني حشيش

61 - إدريس نبيل الظبي - مديرية بني حشيش

62 - مطيع مهيوب المنتصر - مديرية بني حشيش

63 - عبدالله محمد عبدالله سلمان - مديرية بني مطر

64 - علي أحمد أحمد صالح الكنز - مديرية بني مطر

65 - صلاح الدين أحمد طاهر - مديرية بني مطر

66 - محمد عباس محمد الشامي - مديرية شعوب

67 - هلال راجح أحسن الغيل - مديرية شعوب

68 - هاشم عبدالله يحيى النونو - مديرية السبعين

69 - محمد علي صالح زايد - مديرية الطيال

70 - إسماعيل عبدالكريم نعمان البعداني - مديرية معين

71 - عبدالله ناجي صالح التركي - مديرية بلاد الروس

72 - علي عبدالله صالح اليازلي - مديرية آزال

73 - عبد الرحمن محمد عبدالعزيز الجوبي

74 - عبدالملك محمد عبدالوهاب دويد

75 - إسماعيل صالح علي صالح الفقيه

76 - وهيب عبدالجبار أحمد الزريقي

77 - صادق مفلح حزام العبدي

78 - ماهر ناصر أحمد الصرابي

79 - حسن علي محمد التام

80 - يوسف محمد علي المؤيد

81 - عيدي حمود ناجي النصاري

82 - وليد محمد علي المسوري

83 - كمال محفوظ قايد البحري

*محافظة عمران:

84 - العميد/ بشير شاقي علي الصوفي - مديرية سفيان

85 - النقيب/ وديع حمود محمد الترابي - مديرية عيال سريح

86 - النقيب/ بندر عبدالوهاب عبدالله قحوان - مديرية شهارة

87 - المقدم/ صدام نصيب مصلح الشوخي - مديرية بني صريم

88 - الملازم أول/ بليغ محمد يحيى خبشة - مديرية شهارة

89 - الإعلامي/ أسد الدين محمد محمد حميد - مديرية السود

90 - آدم نجم الدين محمد الحمزي - مديرية بني صريم

91 - عادل حسين علي جميل - مديرية ظليمة

92 - رفيع أحمد حمود العرضي - مديرية شهارة

93 - شرف محمد عبده السلفي - مديرية ثلاء

94 - نسيم مجاهد علي الميموني - مديرية عيال سريح

95 - طلال علي محمد يحيى الشومي

96 - جمال شايف محسن علي ذياب

*محافظة ذمار:

97 - النقيب/ أحمد يحيى أحمد صالح راجح

98 - الرائد/ عبدالله أحمد عبدالله الوشلي - مديرية عنس

99 - الملازم أول/ عمر عبده علي الضبياني - مديرية عنس

100 - محسن محسن صالح الذرحاني - مديرية ضوران

101 - ناصر محسن ناصر الغذمي - مديرية جبل الشرق

102 - سياف محمد قايد الأهدل - مديرية عتمة

103 - فارس هاشم علي قاسم إسحاق

104 - محمد محسن علي شيبان

105 - وسيم محمد الشرامي

106 - حكيم أحمد الزيداني

107 - حسين يحيى العيسي

*محافظة إب:

108 - المقدم/ ماجد علي محمد العرشي - مديرية السياني

109 - النقيب/ خالد أحمد علي الصوفي - مديرية العدين

110 - عمران عبده مهدي القباتلي - مديرية يريم

111 - موسى علي محمد السنفاني - مديرية يريم

112 - صقر عبده أحمد نان - مديرية المخادر

113 - محمد عبدالوهاب علي الرهمي - مديرية المخادر

114 - محمد عبده حمود الصبري - مديرية المخادر

115 - قايد حسن الحكمي - مديرية حزم العدين

116 - سلطان عبده الحكمي - مديرية حزم العدين

117 - هشام حسن حمود الشريف - مديرية ريف إب

*محافظة صعدة:

118 - المقدم/ عبدالمنعم علي حسن المؤيد - مديرية حيدان

119 - الملازم أول/ محمد عبدربة عمران

120 - الملازم أول/ علي حسين محياء

121 - علي عبدالله يحيى المرتضى - مديرية رازح

122 - عيسى جابر يحيى حسيني - مديرية رازح

123 - فهد عبيد ضيف الله خميس - مديرية سحار

124 - قاسم حسين يحيى الحذيفي - مديرية مجز

125 - محمد أحمد صالح الفقيه

*محافظة حجة:

126 - بدرالدين محسن إسماعيل - مديرية الشاهل

127 - أحمد علي أبوهادي - مديرية الشاهل

128 - أحمد محمد علي القحم - مديرية المغربة

129 - خليل أحمد علي العرجلي - مديرية المحابشة

130 - بندر صالح محمد طفيان - مديرية شرس

*محافظة الحديدة:

131 - علي أحمد صمصام سلومي - مديرية الزهرة

132 - يحيى شوعى أبو الغيث الشاوش - مديرية المغلاف

133 - سالم سليمان يوسف القديمي - مديرية الزيدية

134 - سلطان منصور علي شريجي - مديرية زبيد

*محافظة البيضاء:

135 - العقيد/ صامد حسين أحمد الريامي - مديرية رداع

136 - عادل علوي العوذلي

137 - أسامة محمد السيد

*محافظة المحويت:

138 - عبدالعظيم أحمد علي مفتاح - مديرية الخبت.